Alanis Morissette na Broadway no outono

"Jagged Little Pill", o álbum que revelou a cantora canadiana, Alanis Morissette, em 1995, vai ser adaptado para um musical a estrear na Broadway no próximo outono. O teatro, o elenco e a data da estreia não são ainda conhecidos.

O mesmo álbum já foi adaptado, no ano passado, para um espetáculo no American Repertory Theatre, em Cambridge, no Massachussets, onde teve lotação esgota durante dez semanas.

Alanis Morissette tinha 21 anos quando o seu primeiro trabalho surpreendeu o mundo e foi recompensado com um Grammy Award.