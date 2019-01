Justiça americana processa Huawei por quebrar sanções ao Irão

A gigante tecnológica chinesa Huawei foi processada pela justiça dos Estados Unidos, juntamente com a diretora financeira Meng Wanzhou, por ter violado as sanções americanas ao Irão e por alegado roubo de segredos comerciais. Este processo é o novo capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

"Já em 2007, os empregados da Huawei mentiam a respeito das relações da empresa com a filial iraniana Skycom. Disseram aos bancos que a Huawei tinha vendido a participação na Skycom, mas essa afirmação era falsa. Na realidade, a Huawei vendeu a Skycom a ela própria", disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Matthew Whitaker.

Meng Wanzhou é filha do fundador da Huawei e foi detida no Canadá, no mês passado, por razões de segurança e luta contra um pedido de extradição dos Estados Unidos. A Huawei é acusada de estar a ser usada pelo governo chinês para fazer espionagem, mas nega as acusações.

A detenção de Meng no Canadá criou tensão entre a China e o Ocidente e levou Pequim a responder com a detenção de dois canadianos, também por alegados motivos de segurança. A Huawei é, neste momento, a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações.