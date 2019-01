China garante: "Olimpíadas 2022 serão ecológicas e sem corrupção"

A China afirmou, esta quinta-feira, que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, serão ecológicos, inclusivos e livres de corrupção.

A garantia foi dada pelo presidente chinês, Xi Jinping, ao dirigente do Comité Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach.

"O Governo chinês tomou a decisão de receber as Olimpíadas de Inverno. Vamos organizar jogos espetaculares. Estaremos comprometidos com uma abordagem ecológica, inclusiva, aberta e livre de corrupção para receber os Jogos", afirma o presidente chinês.

Pequim foi escolhida para receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 após ter ultrapassado Almaty, no Cazaquistão, no processo seletivo que contou com a desistência de várias candidaturas europeias, devido aos elevados custos do evento.