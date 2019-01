Itália em recessão técnica

Tamanho do texto

A Itália entrou oficialmente em recessão técnica.

A terceira maior economia da Zona Euro continuou em retração no último trimestre de 2018.

De acordo com os dados revelados, esta quinta-feira, pelo Gabinete de Estatística Istat, o Produto Interno Bruto italiano recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2018, recuando para os 0,2% nos últimos três meses do ano.

A refletir estes valores, está a diminuição do crescimento da agricultura, dos setores das pescas, florestal e da indústria.

A contração da economia italiana teve início no segundo semestre de 2018, altura em que entrou em funções o Governo de coligação, entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, liderado por Giuseppe Conte.

Os investidores temerem, desde o início, o rumo que os populistas iriam dar à política económica do país, fazendo disparar os juros da dívida italiana.