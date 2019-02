Terra debate-se com temperatura extremas

O planeta Terra está a enfrentar temperaturas extremas. Na Austrália, janeiro foi o mês mais quente de sempre. A temperatura média em todo o país ficou acima dos 30 graus Celsius. No sul, houve um dia em que o termómetro chegou a marcar 49,5 graus Celsius.

"As condições de calor que tivemos foram impulsionadas pelo fluxo de ar quente do norte, mas também por não ter havido mudanças de temperatura para realmente quebrar o calor que vivemos ao longo do mês", realçou Agata Imielska do Instituto de Meteorologia da Austrália.

Os australianos debatem-se com o calor, enquanto nos Estados Unidos o problema são as temperaturas negativas extremas. 49 graus Celsius foi a temperatura registada nalgumas zonas do Centro-Oeste do país na quinta-feira. Esta vaga de frio polar está a ser responsabilizada pela morte de 21 pessoas.