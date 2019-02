Na Polónia, ativistas religiosos derrubaram a estátua de um padre respeitado, agora acusado de ter cometido abusos contra crianças. Segundo os ativistas, trata-se de um protesto contra o insucesso da Igreja Católica polaca na luta contra a pedofilia e abusos sexuais. O protesto coincidiu com o início de um encontro em Roma para discutir formas da Igreja lidar com as recentes revelações relativas a escândalos sexuais.