"Breves de Bruxelas": Estagiária, direitos de autor, procurador-geral

Filha de um alto-funcionário do Kremlin, a estagiária russa, Elizaveta Peskova, que trabalha no gabinete de um eurodeputado francês não tem acesso a informação confidencial e não representa um risco em termos de interferência no trabalho do Parlamento Europeu.

A garantia foi dada por uma porta-voz do Parlamento Europeu, Marjory van den Broeke, e pelo eurodeputado em causa, Aymeric Chauprade, que ocupa a bancada eurocética (Europa da Liberdade e da Democracia Direta).

