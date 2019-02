Índia lança ataque aéreo contra extremistas no Paquistão

Tamanho do texto

Forças aéreas indianas lançaram uma ofensiva contra extremistas em território paquistanês.

A ofensiva levou ao aumento das tensões entre os dois vizinhos nucleares.

Segundo as autoridades indianas, o ataque teria feito cerca de três centenas de vítimas entre os extremistas.

O governo paquistanês contudo afirma que o ataque concentrou-se numa área não povoada e diz que vai responder à ofensiva da Índia.

"O governo indiano está solidamente empenhado em tomar todas as medidas necessárias para combater a ameaça do terrorismo. Esta ação não militar preventiva foi dirigida especificamente ao campo do grupo Jaish-e-Mohammad" anunciou o minostro indiano dos negócios estrangeiros, Vijay Keshav Gokhale.

A Índia acusa o Paquistão de autorizar grupos extremistas a operarem a partir do seu território.

De recordar que em fevereiro um ataque suicida contra forças indianas resultou em mais de 40 mortos.

O ataque foi reivindicado peo grupo extremista Jaish-e-Mohammad.

Tratou-se da primeira ofensiva lançada pela Índia para além da linha de controlo que separa a província de Caxemira em duas partes, uma controlada pela Índia, a outra pelo Paquistão.