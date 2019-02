Retoma de diálogo após libertação de opositores

Tamanho do texto

Na Nicarágua, o governo e a oposição retomaram o diálogo para tentar solucionar a crise sociopolítica que se prolonga há 10 meses. O relançamento das discussões acontece depois da libertação condicional de uma centena de opositores, que não beneficiou no entanto qualquer líder da contestação contra o regime do presidente Daniel Ortega.

O Exército manifestou o apoio às negociações entre representantes do governo e da formação opositora Aliança Cívica para a Justiça e Democracia, mediadas pela Igreja, que permitiram aprovar um roteiro de nove pontos que deverá oferecer as bases para uma saída pacífica da crise que dura desde abril do ano passado, pautada por manifestações e que se saldou em mais de 325 mortos, na maioria opositores, segundo contas de organizações de Defesa dos Direitos Humanos.