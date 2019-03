Homem acusado de ser mandante do homicídio de jornalista eslovaco

Tamanho do texto

A Justiça eslovaca acusou um homem de negócios de ser o mandante do assassinato do jornalista de investigação Jan Kuciak e da sua noiva. Por razões de segurança, as autoridades revelaram apenas que o suspeito se chamava Marian K.

O homicídio do jornalista provocou protestos em massa e a demissão do primeiro-ministro.

Quatro pessoas já tinham sido detidas em setembro, incluindo uma mulher que também tinha sido acusada de ser a mandante do crime.

Jan Kuciak estava a investigar alegada corrupção política ligada ao crime organizado italiano quando foi assassinado.