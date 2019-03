Incêndio em terminal petroquímico lança alarme no Texas

No Texas, Estados Unidos, o incêndio de um tanque petrolífero num terminal de petroquímica está a causar preocupação na zona de Houston. O fogo está a lançar uma nuvem espessa de fumo, visível num grande raio de quilómetros. Embora não haja vítimas nem feridos conhecidos, os residentes mais próximos da zona do sinistro foram avisados para ficarem em casa. O fogo começou de manhã no terminal de Deer Park, a 24 quilómetros de Houston. O local serve para armazenar vários combustíveis petroquímicos e gases. É o segundo incêndio petrolífero em apenas dois dias nesta zona, depois de ter ardido uma refinaria da ExxonMobil em Baytown no sábado.