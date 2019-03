O tamanho importa? Boletim de voto ucraniano tem 80 centímetros

Em muito poucas eleições na história terá havido um boletim de voto tão comprido. Aos ucranianos que vão votar nas presidenciais do dia 31 vai ser entregue um boletim de voto de 80 centímetros. Mesmo se a sabedoria popular diz que o tamanho não conta, neste caso é uma consequência direta do grande número de candidatos, 39.

"Se puséssemos todos os boletins em fila, ficaríamos com 24,354 quilómetros, a distância entre Kiev e Montevideo, a capital do Uruguai. Tivemos o cuidado de fazer esse cálculo", diz Tetiana Slipachuk, presidente da comissão eleitoral ucraniana.

As sondagens são lideradas pelo humorista Volodymir Zelenskiy, candidato que tem como bandeira o combate à corrupção. Ainda a acreditar nestas previsões, Zelenskiy irá à segunda volta com a antiga primeira-ministra Yulia Tymoshenko e o atual presidente Petro Poroshenko está no terceiro lugar, afastado de uma eventual segunda ronda. A primeira volta é a 31 de março e a segunda a 21 de abril, já só com dois candidatos e um boletim de voto mais curto.