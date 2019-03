Zidane elogia Pogba mas não abre jogo sobre transferências

Zinedine Zidane continua de boca fechada sobre os alvos de transferências no Verão. O treinador do Real Madrid recusou-se, em particular, a especular sobre a ligação entre Paul Pogba e o gigante do futebol espanhol. Mas falou do brilhantismo do jogador do Manchester.

"Ele é um jogador realmente diferente. Existem poucos jogadores que podem contribuir para uma equipa tanto quanto ele. É capaz de qualquer coisa. No entanto, ele não é meu jogador. Ele é um jogador de Manchester e nós temos de respeitar isso," declarou Zinedine Zidane em conferència de imprensa.

De recordar que, na semana passada, o jogador de 26 anos, cuja carreira foi revitalizada sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United, admitiu que jogar pelo Real Madrid seria um "sonho".