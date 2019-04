Filme "The Public" homenageia sem-abrigo

Os sem-abrigo de Cincinnati invadem a biblioteca pública para se abrigarem do frio. Um ato de desobediência civil transforma-se num conflito com a polícia no novo filme do ator e realizador Emilio Estevez.

A ideia para o filme surgiu depois de o realizador ter lido uma reportagem sobre como as bibliotecas se tornaram em centros para os sem-abrigo.

Estevez desempenha o papel de bibliotecário e Alec Baldwin o de um negociador da polícia.

"Este tipo de filmes sobre bibliotecas, sem-abrigo e problemas de saúde mental são os mais difíceis de conseguir fazer e financiar. Portanto, toda a ajuda é pouca. E o Estado do Ohio entrou e é uma carta de amor a Cincinnati, às bibliotecas. É um filme que realmente homenageia os excluídos, os desajustados, os marginalizados e os pobres ", destaca Estevez.

O filme que agora estreou nos Estados Unidos chegará em breve aos cinemas europeus.