Julian Assange, fundador do site Wikileaks, responsável pela revelação de segredos de Estado, foi detido em Londres e está sob custódia policial. Desde 2012 que estava refugiado na embaixada do Equador na capital britânica para fugir a um pedido de extradição por parte da Suécia, no âmbito de uma investigação por alegada agressão sexual, entretanto abandonada.