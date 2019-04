Polícia dispara contra carro em Londres

A polícia britânica disparou contra um carro que tinha colidido contra o veículo oficial do embaixador da Ucrânia no Reino unido.

A embaixada explicou o sucedido em comunicado.

O carro do embaixador estava estacionado em frente à embaixada. O suspeito terá, deliberadamente, batido contra o veículo. A polícia foi chamada imediatamente ao local.

O homem, ainda dentro do carro, não obdeceu às autoridades, as quais pediram para que saísse do carro. O suspeito voltou a bater contra o veículo do embaixador. A polícia respondeu com um tiro, o que atingiu o carro do suspeito. Ninguém ficou ferido.

O homem foi levado pelas autoridades, as quais estão a investigar o ataque. A hipótese de ligações terroristas foi entretanto afastada.