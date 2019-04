"Breves de Bruxelas": Esquerda, consumidor, Frontex, terrorismo

"Por uma Europa do povo, não da capital!”, é o lema do Partido Esquerda Europeia, que apresentou o programa para as eleições europeias, quarta-feira, em Estrasburgo (França). O grupo que agrega as forças comunistas no Parlamento Europeu defende uma União que dê prioridade ao pilar social.

