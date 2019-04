Presidenciais na Ucrânia: Primeiros resultados dão vitória a Volodymyr Zelensky

Sondagens à boca das urnas dão vitória a Volodymyr Zelensky com 73,1%. Petro Poroshenko obteve 25,3%. Os votos ainda estão a ser contados.

No discurso, Zelensky agradeceu a toda a gente que esteve por detrás da campanha eleitoral.

Esperava-se que o discurso fosse centrado em algumas medidas para a Ucrânia do futuro, tal não aconteceu. Zelensky optou por um discurso leve e com humor, tal como está habituado, até porque é um homem do palco, mas não do palco político. Zelensky é ator e comediante. Nos últimos 20 anos, o público ucraniano viu-o em peças de teatro, representações em várias séries de televisão, viu-o como apresentador de programas e viu-o em preformances de comédia. Nos útlimos meses, Zelensky interpretou o papel de um professor de história que se torna presidente da Ucrânia.

O ator de 41 anos foi o favorito durante toda a campanha eleitoral. Na primeira volta obteve 30% dos votos, face a Poroshenko, o qual conseguiu 16% numa lista de 39 candidatos. Agora, na segunda volta, as sondagens falavam de 72% de intenções de voto nestas eleições, números que acabaram por não ficar muito longe da realidade.

Segundo os especialistas, este 'fenómeno Zelensky' aconteceu porque o candidato acabou por conseguir capturar o voto de protesto contra Petro Poroshenko, que lidera a Ucrânia desde junho de 2014.

Petro Poroshenko Reuters

No discurso, Poroshenko, visivelmente emocionado, deixou vários agradecimentos à equipa que o acompanhou durante os últimos anos. Pediu aos ucranianos para não desistiram de tudo aquilo que querem alcançar e congratulou Zelensky pelos resultados.

O ainda chefe de Estado da Ucrânia referenciou o que mudou no país durante os últimos anos e disse que não ia desistir nem da política nem daquilo que o trouxe até ao governo.

Poroshenko conhece bem os 'cantos à casa', mas o mais certo é ter que largar a casa presidencial em Kiev e passar o testemunho a Volodymyr Zelensky.