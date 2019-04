Sobe para 207 número de mortos no Sri Lanka

Tamanho do texto

Subiu para 207 o número de mortos na sequência dos atentados no Sri Lanka, onde foram ainda registados cerca de 450 feridos. Entre as vítimas mortais está um cidadão português, de Viseu.

Sete pessoas foram já detidas por estarem alegadamente relacionadas com os ataques. Durante a operação, três polícias perderam a vida.

Ao longo do dia, oito explosões abalaram o país. As mais recentes decorreram em Dehiwala e Dematagoda, perto da capital.

Mas, durante a manhã, já outras seis explosões tinham deflagrado quase em simultâneo, em Colombo, a capital, em Negombo, mais a norte, e em Batticaloa, no leste do país.

As autoridades pedem que se aguarde pela conclusão das investigações, tendo inicialmente relacionado a autoria das duas útlimas explosões a dois fugitivos à polícia e as primeiras seis a grupos extremistas. No entanto, até ao momento, nenhum grupo reivindicou a autoria das ações.

Estima-se que entre as vítimas mortais estejam cerca de 30 pessoas de nacionalidades estrangeiras.

Os alvos dos ataques foram um complexo de habitações, quatro hotéis e três igrejas, onde decorriam as celebrações da missa da Páscoa.

Como medidas de segurança, o governo declarou recolher obrigatório com efeito imediato, entre as 18h e as 6h da manhã. O acesso às redes sociais e a serviços de mensagens foi encerrado, para evitar a propagação de notícias falsas, diz o governo.

A companhia aérea Sri Lanka Airlines está a pedir a todos os passageiros que compareçam no aeroporto quatro horas antes dos voos. Apenas quem já tinha bilhete comprado e apresente os documentos de identificação poderá viajar.

Tendo em conta o clima de tensão no Sri Lanka, o executivo português desaconselha viagens para o país.