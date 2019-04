Sismo nas Filipinas faz pelo menos 11 mortos

Tamanho do texto

Um sismo nas Filipinas fez pelo menos 11 mortos. Dezenas de pessoas estão desaprecidas.

"Foi um momento de terror e surpresa, não estávamos à espera que fosse assim. Durou apenas cerca de 20 segundos, mas foi muito forte. Foi a primeira vez que sentimos qualquer coisa deste género em toda a nossa vida", conta uma residente de Porac.

Equipas de resgate procuram agora por sobreviventes entre os escombros de um edifício que ruiu, em Manila.

O terramoto desta segunda-feira, teve uma magnitude de 6,1 na escala de Richter. O epicentro foi a mais de 100 quilómetros a noroeste da capital e a 40 quilómetros de profundidade. Após o abalo principal, mais de 50 réplicas fizeram tremer parte do país.

As Filipinas estão situadas na "cintura de fogo" do Pacífico Sul, uma área no oceano onde a junção de placas tectónicas é propícia à ocorrência de sismos.