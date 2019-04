Na nossa última paragem na viagem que estamos a fazer pela Europa, decidimos tomar o pulso político à Grécia e para isso escolhemos a Universidade da Macedónia, em Tessalónica.

Os nossos jornalistas Fay Doulgeri e Brian Carter falaram com os futuros cientistas políticos do país sobre a União Europeia, as próximas eleições e perguntaram-lhes quais são as suas expectativas e medos em relação ao futuro.