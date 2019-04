Quatro décadas de Alien

Os fãs da saga Alien estão de parabéns. A um mês do quadragésimo aniversário do lançamento do primeiro filme, os autores celebram o chamado Dia do Alien.

O realizador, Ridley Scott, saudou os admiradores e lançou um apelo:

"Olá fãs do Alien. Feliz Dia do Allien. Muito obrigado pelo vosso apoio leal ao nosso filme nos últimos 40 anos. é difícil de acreditar que fizemos o Alien em 1979. Nesta celebração, gostaríamos de receber notícias vossas. Publiquem nas redes sociais vídeos curtos ou fotografias que mostrem o que o Alien representa para vós."

A imaginação e o humor dos fãs fez jus à criatividade e ao terror de um filme que se tornaria o primeiro de uma saga que já viu oito fitas e lançaria Sigourney Weaver para o estrelato.

Alien seria a antítese dos extraterrestres que na segunda metade da década de 70 surgiram no grande ecrã.

Para celebrar a data, a 20th Century Fox reeditou o filme em formato 4k ultra HD e lançou um concurso de curtas-metragens tendo já selecionado seis projeto