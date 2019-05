Itália resgata refugiados da Líbia

Estará Roma a mudar de direção no que toca aos fluxos migratórios no Mediterrâneo? A verdade é que, no início da semana, mais de 140 refugiados foram retirados da Líbia para território italiano, numa operação de resgate que contou com o apoio da Agência da ONU para os Refugiados.

Ainda no final de março, Matteo Salvini, o ministro do Interior, escrevia que a Líbia é "um porto seguro" para migrantes.

Mas, como se sabe, a situação no terreno degenerou e já há mais de quatro centenas de mortos.

A Itália está em conversações com a Tunísia para definir soluções conjuntas.