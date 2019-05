Salvini à conquista de Orbán

Um passeio com vista para o arame farpado. A visita do ministro italiano do Interior à Hungria começou com uma visita à fronteira do país com a Sérvia. Salvini foi recebido pelo primeiro-ministro, Viktor Orbán, e a imagem dos dois a passear ao longo da fronteira materializa aquela que é a principal preocupação destes governantes: fortalecer uma aliança anti-imigração na União Europeia.

Obán quer "que o Partido Popular Europeu, que está dividido sobre esta matéria, colabore com os partidos anti-imigração" e admite que a posição que defende sobre as políticas de migração "está em minoria no PPE".

Em vésperas de eleições europeias, a questão da imigração pode ser o ponto de partida para um entendimento mais alargado entre o Fidéz de Orban e a Liga de Salvini.

Salvini procura aliados para um novo grupo de partidos nacionalistas, de extrema-direita, no Parlamento Europeu. "O problema não é redistribuir migrantes pela Europa; o problema é ter uma Europa que proteja as fronteiras terrestres e marítimas," diz o ministro italiano do Interior.

O Fidéz de Orban está suspenso do PPE desde março e admite-se que venha a sair definitivamente do Partido Popular Europeu depois das eleições deste mês.