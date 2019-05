Primeira aparição pública do novo Imperador do Japão

Tamanho do texto

O novo Imperador do Japão apareceu pela primeira vez em público, depois de subir ao trono.

Cerca de 50 mil pessoas reunidas junto ao palácio imperial, em Tóquio, saudaram Naruhito e a imperatriz Masako.

No primeiro discurso ao pais, Naruhito falou em desenvolvimento e paz.

"Rezo pela vossa saúde e felicidade e desejo sinceramente o maior desenvolvimento da nossa nação. Lado a lado, de mãos dadas com as outras nações, no caminho da paz global."

Palmas, gritos, bandeiras e fotografias marcaram o dia na capital japonesa.

Uma verdadeira enchente em Tóquio, num dia histórico para o país.

Para este sábado estão marcadas seis aparições públicas da família real.

O Imperador Naruhito tem 59 anos, estudou no estrangeiro e prometeu contribuir para a modernização da mais antiga monarquia hereditária do mundo.