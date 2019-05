Said Bouteflika preso pela polícia argelina

Tamanho do texto

Said Bouteflika, o irmão mais novo do ex-presidente argelino Abdelaziz Bouteflika e um dos principais conselheiros da presidência durante mais de uma década.

Said foi preso pela polícia argelina, juntamente com dois elementos da direção dos serviços secretos.

Influente e poderoso, assumiu responsabilidades no governo principalmente depois problemas de saúde do irmão, que o deixaram numa cadeira de rodas, em 2013.

Bouteflika, no poder desde 1999, assistiu a protestos em massa, em Argel, contra um quinto mandato - que o obrigaram a renunciar no passado dia 2 de abril. No entanto, os manifestantes continuam a exigir a retirada de todos os elementos ligados ao antigo governo.