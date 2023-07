Grécia desce nível de alerta de incêndios de vermelho para laranja, mas autoridades sublinham que perigo não desapareceu

Depois de mais de duas semanas a assolar a Grécia, os incêndios florestais dão finalmente sinais de abrandamento.

No entanto, os bombeiros continuam em alerta e a combater as chamas em algumas zonas do país. Há um incêndio ativo perto de Olímpia, que alberga um famoso sítio arqueológico da Grécia Antiga, classificado como Património Mundial da UNESCO.

Na pequena cidade de Béjaïa, na Argélia, realizou-se esta sexta-feira o funeral de 16 vítimas dos fogos florestais.

Segundo o ministro argelino do Interior, foram registados 140 incêndios em 17 cidades, tendo provocado a morte de pelo menos 34 pessoas.