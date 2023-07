De Euronews Green

Desde a poluição atmosférica até à perda de biodiversidade e às emissões de CO2, os incêndios florestais na Grécia estão a ter um grande impacto no ambiente.

De acordo com as estimativas dos cientistas, os incêndios florestais na Grécia emitiram, até à data, uma megatonelada de carbono.

Segundo o Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS) da União Europeia (UE), os incêndios florestais que deflagraram na Grécia desde 17 de julho estão na origem das emissões mais elevadas do país para este período em 21 anos.

A ilha de Rodes e as zonas a oeste de Atenas, na Ática, foram as mais afetadas pelos incêndios. As alterações climáticas são, em grande parte, responsáveis pela criação deste cenário dantesco.

"A atual vaga de calor que afeta a Grécia e o Mediterrâneo aumentou o risco de incêndios florestais, o que se reflete na elevada intensidade dos incêndios florestais observados em todo o Mediterrâneo", afirma Mark Parrington, cientista sénior do CAMS.

Emissões de CO2 na Grécia em julho de 2023 CAMS

Julho de 2023 deverá ser o mês mais quente alguma vez registado. E as florestas em chamas estão também a contribuir para a crise que as destruiu.

De acordo com a calculadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, um “megaton" (também conhecido como um milhão de toneladas) de emissões equivale à poluição de 222 500 carros conduzidos num ano, 500 mil quilos de carvão queimado ou 2,3 milhões de barris de petróleo consumidos.

O milhão de toneladas de emissões de carbono libertado entre 1 e 25 de julho é quase o dobro do pico registado na Grécia em julho de 2007.

Como é que os incêndios florestais gregos afetaram a qualidade do ar?

"Com mais algumas semanas de verão, continuaremos a acompanhar de perto as emissões dos incêndios e os potenciais impactos na qualidade do ar em toda a região", acrescenta Parrington.

Não são apenas os residentes na Grécia que precisam de ter cuidado com a poluição atmosférica.

As previsões do CAMS de partículas e outros poluentes associados às emissões dos incêndios florestais mostraram que o fumo foi transportado para sul através do Mediterrâneo. Este facto foi confirmado por imagens visíveis das nuvens de fumo de diferentes satélites.

Isto mostra como estes incêndios florestais irão afetar a qualidade do ar ao redor dos incêndios, tanto a nível local como na região mediterrânica em geral, afirmam os especialistas do Copernicus.

Acompanhar a deslocação do fumo é fundamental para tomar as medidas adequadas para minimizar quaisquer impactos potenciais, acrescentam.

Qual é o impacto ambiental dos incêndios florestais gregos?

Cato queimado próximo à aldeia de Gennadi na ilha grega de Rodes, 27 de julho, 2023. AP Photo/Petros Giannakouris

Será preciso algum tempo para avaliar o impacto ambiental total dos incêndios florestais ocorridos na Grécia e em outros locais do sul da Europa este verão.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) - outro serviço do Copernicus - indica que mais de 173 mil hectares de floresta da UE foram reduzidos a cinzas até 22 de julho. Este número é mais do dobro da média de 80 mil hectares registada entre 2003 e 2022.

Para além da grande quantidade de emissões libertadas pelos incêndios de alta intensidade, a perda de biodiversidade nestes ecossistemas frágeis é uma preocupação crescente para muitos ambientalistas.

No início desta semana, o primeiro-ministro grego Kyriákos Mitsotákis descreveu o país como estando "em guerra." "A crise climática já está aqui e vai manifestar-se em todo o Mediterrâneo com catástrofes ainda maiores", afirmou no Parlamento.

A crise climática pode ser uma realidade, mas não pode ser uma desculpa", acrescentou o primeiro-ministro.

"O nosso país deve dar mais passos [...] para estar preparado para mitigar, tanto quanto possível, os efeitos de uma realidade que já estamos a começar a sentir e que pode ter efeitos dramáticos em muitos aspetos diferentes da nossa vida económica e social", sublinhou.