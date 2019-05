Macedónia do Norte escolhe futuro presidente

A Macedónia do Norte foi chamada, este domingo, a escolher o próximo presidente. Um duelo eleitoral a dois, depois de na primeira volta o candidato social-democrata, partido no poder, ter chegado a empate técnico com a líder da oposição, do partido conservador.

Num país que almeja entrar para a NATO e a União Europeia, as expectativas para estas eleições são baixas, tendo em conta a limitação de poderes do presidente face aos do primeiro-ministro. Na primeira-volta, a abstenção atingiu os 58,18%.

Stevo Pendarovsk e Gordana Siljanovska-Davkova debatem-se agora pela presidência, mas poderão ser os votos angariados em abril por Blerim Reka, representante das minorias albanesas, a decidir o resultado daquele que é o primeiro sufrágio depois da mudança de nome do país para Macedónia do Norte.