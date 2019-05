Segunda volta das presidenciais na Macedónia do Norte

Tamanho do texto

Na Macedónia do Norte é dia da segunda volta das presidenciais, depois do empate técnico entre os dois primeiros candidatos nas eleições de 21 de abril.

Estas são as primeiras eleições depois da alteração do nome oficial do país, o tema que dominou a campanha. A primeira volta registou a taxa mais baixa de participação das presidenciais dos últimos 15 anos.

Na primeira volta, o candidato social-democrata do partido no poder conseguiu 42,85% dos votos e a candidata conservadora do principal partido da oposição registou 42,25%.

Uma diferença de 4 mil votos, segundo a comissão eleitoral.