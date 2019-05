Projetos para a reconstrução de Notre Dame

Futurista, moderna, tradicional ou com espaços verdes... As ideias multiplicam-se para a reconstrução da catedral de Notre-Dame de Paris.

Um espaço com um telhado de vidro, com um jardim suspensa no meio da cidade , um projeto mais religioso com um telhado feito de vitrais. Este arquiteto propõe a construção do pináculo em vidro para substituir o que ardeu e caiu no incêndio.

Outro projeto pretende dar vida à torre de Notre Dame através de um feixe de luz, como aconteceu com o World Trade Center, em Nova Iorque.

O telhado de Notre-Dame vai renascer das cinzas, resta é saber como... Muitas pessoas relembram que a catedral é um ícone de França e, acima de tudo, um local de oração que deve ser respeitado.