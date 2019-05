Istambul repete eleições autárquicas

Tamanho do texto

Os habitantes de Istambul vão voltar a escolher o governo local.

As autoridades eleitorais turcas deram razão à queixa do partido AKP sobre irregularidades no escrutínio de março e ordenaram a repetição das eleições.

A comunicação social turca adianta que 23 de junho será a data da nova votação.

A derrota em Istambul do partido do Presidente Tayyp Erdogan foi uma das grandes surpresas das eleições de março.

O AKP perdeu por menos de 13 mil votos, uma margem ínfima tendo em conta os cerca de 10 milhões de eleitores da cidade.