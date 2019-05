Vai avançar a vacinação de crianças contra o sarampo

Tamanho do texto

Em Angola, mais precisamente na província de Luanda Sul, as autoridades sanitárias vão iniciar um processo de vacinação contra o sarampo. No total 103.062 crianças, com idades até aos 14 anos, serão vacinadas.

O primeiro lote de 25 mil doses já foi disponibilizado. Esta medida de prevenção será alargada às províncias vizinhas de Lunda Norte e Moxico. A informação foi avançada, esta quarta-feira, pela diretora nacional de Saúde Pública de Angola, Isilda Neves.

O surto de sarampo, que começou a propagar-se em fevereiro último, já vitimou 45 pessoas em Luanda Sul, pelo menos 20 são crianças. Há nove anos que a situação estava controlada.