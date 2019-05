Manchester City sagra-se campeão pela sexta vez

Tamanho do texto

O Manchester City sagrou-se campeão inglês pela sexta vez ao vencer em Brighton por quatro bolas a uma. A equipa de Pep Guardiola, que chegou a estar a sete pontos da liderança, assegurou o quarto título nos últimos sete anos graças a uma ponta final arrasadora com 13 vitórias nas 13 derradeiras jornadas.

Os "citizens" terminaram a Premier League com 98 pontos, mais um que Liverpool. A equipa de Jürgen Klopp, que fechou o campeonato com uma vitória em casa frente ao Wolverhampton por 2-0, terminou a Premier League com apenas uma derrota em 38 jogos. Os reds ainda têm uma derradeira oportunidade para acabar a temporada em beleza, dia 1 de junho deslocam-se a Madrid para defrontar o Tottenham na final da Liga dos Campeões.