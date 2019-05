Tamanho do texto

A Euronext recebeu a aprovação do ministério das Finanças norueguês para adquirir 100% do capital da empresa que controla a Bolsa de Oslo. A gestora de bolsas europeia já tinha a luz verde do regulador.

Os acionistas terão de aprovar a transação na assembleia-geral de quinta-feira, mas os de referência já confirmaram que apoiam a venda.

A disputa entre Euronext e Nasdaq pela aquisição da Bolsa de Oslo está assim prestes a chegar ao fim.