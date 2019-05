Documentário denuncia abusos sexuais de padres polacos

O documentário polaco "Just Don’t Tell Anyone" que mostra alegadas vítimas de abusos sexuais a confrontarem os padres que as terão abusado, já foi visto mais de 11 milhões de vezes no YouTube. Entre os alegados agressores está o antigo padre do Prémio Nobel da Paz Lech Walesa.

"Tenho a impressão que desde os agressores até à hierarquia da Igreja, há uma total falta de empatia pelas vítimas. Não acontece mais nada além de slogans como 'temos as vítimas nos nossos corações' ou 'vamos encontrar-nos com elas'", realça o realizador Tomasz Sekielski.

O antigo presidente polaco e prémio Nobel da Paz, Lech Walesa, já apelou à Igreja Católica para prevenir outros abusos sexuais, depois de o documentário apontar Franciszek Cybula, que foi seu padre durante 15 anos, como um dos abusadores.

"As evidências mostram cada vez mais que os padres ligados a ele não eram bons. Não me entra na cabeça, mas acontece que isso é verdade. Estou surpreendido e é uma pena que eu tenha tido tão maus confessores e professores de fé", lamentou Walesa.