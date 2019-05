Produção industrial da zona euro cai 0,3% em março

Tamanho do texto

A produção industrial na zona euro caiu em março, pelo segundo mês consecutivo.

De acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, registou-se uma contração de 0,3% no terceiro mês de 2019, após uma queda de 0,1% em fevereiro.

O recuo da produção industrial nos 19 países da moeda única foi influenciado, em especial, pelo fraco desempenho de França, onde a produção registou uma contração de 0,1% e de Itália, que registou perdas na ordem dos 0,9%.

Em sentido inverso está a produção industrial na Alemanha que registou o primeiro mês positivo, do ano, com ganhos de 0,4%.

Portugal registou o maior recuo homólogo (-7,9%), seguido de Malta (-3,6%) e de Espanha (-3,4%), enquanto as maiores subidas ocorreram na Irlanda (22,1%), na Polónia (8,0%) e na Hungria (7,9%).

Segundo o Eurostat, na variação em cadeia os maiores recuos na produção industrial foram identificados em Malta (-3,7%), na Grécia (-2,7%) e na Suécia (-2,3%) e as principais subidas na Lituânia (3,5%), na Dinamarca (1,8%) e na Eslováquia (1,2%).