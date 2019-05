Theresa May vai avançar com nova tentativa de acordo para o Brexit

Tamanho do texto

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou que vai submeter na semana de 03 de junho uma quarta tentativa de acordo para o Brexit.

O anúncio foi feito após uma reunião da chefe do Executivo com o líder do partido trabalhista, Jeremy Corbyn.

O acordo de saída da União Europeia, concluído em novembro, já foi rejeitado três vezes pelos deputados biritânicos.

Em abril, governo e oposição deram início a uma série de discussões com vista a um compromisso para o futuro das relações entre o Reino Unido e a UInião Europeia. Mas os trabalhistas continuam reticentes quanto à capacidade de Theresa May de apresentar um projeto aceitável.

Ao visar o início de Junho, Theresa May espera evitar que os eurodeputados britânicos que serão eleitos no final deste mês tomem assento no novo Parlamento Europeu, cuja sessão inaugural está prevista para 2 de Julho.