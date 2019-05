Milão recebe exposição de Liu Bolin

O artista Liu Bolin é conhecido como "O Homem Invisível", funde-se com as obras de arte.

Tudo começou quando a cidade natal de Liu Bolin, Suojia, foi desmantelada. O artista usou a pintura corporal para se integrar com os escombros.

Bolin quer que as pessoas reflitam sobre a relação entre homem e natureza, e entre pensamento e poder político.

"Penso o tempo todo na razão porque quero fazer isto. Numa palavra, penso sobre as coisas feitas pelos próprios humanos. Eu quero encontrar uma ligação potencial entre os humanos e as coisas que os humanos fizeram," revelou Liu Bolin.

Em vez de protestar contra a destruição do passado na Itália, Bolin foi capaz de se fundir com as antigas muralhas do Coliseu e esconder-se ao lado da escultura de Moisés, do renascentista Michelangelo Buonarroti, na igreja de San Pietro, em Roma.

Os trabalhos do artista chinês podem ser vistos na exposição "Liu Bodin: Visible Invisible" no Museo delle Culture de Milão, até meados de setembr.