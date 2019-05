Taiwan aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo

Tamanho do texto

Com 66 votos a favor e 27 contra, o Parlamento de Taiwan aprovou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Um resultado que encheu de alegria milhares de manifestantes que se concentraram às portas do edifício em Taipé.

O país tornou-se no primeiro Estado do continente asiático a reconhecer o casamento gay.

"Nunca pensei poder casar-me em Taiwan. Julgava que não aconteceria na minha era. Sabia que alguma vez chegaria o dia mas nunca na minha juventude. Apenas quando tivesse 50 ou 60 anos. Perceber que a igualdade avançou desta forma deixa-me muito feliz", sublinha Lin Chi-Xuan, instrutor de fitness.

Mas nem tudo são rosas. De acordo com a nova lei, um taiwanês não pode casar com estrangeiros de países em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal.

A presidente do país, Tsai Ing-wen, que tinha feito campanha pela medida na corrida para as eleições de 2016, disse que se fez "história" e que os "valores progressistas também podem ganhar raízes no leste asiático."