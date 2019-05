Autocarro de turistas atacado no Cairo

Tamanho do texto

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque contra um autocarro de turistas junto ao Grande Museu Egípcio, que se encontra ainda em fase de construção nas proximidades das Pirâmides de Gizé.

A detonação de um engenho explosivo provocou danos quer no autocarro, quer no veículo de ligeiros que o seguia. De acordo com a televisão pública egípcia, o autocarro transportava vinte e cinco turistas de nacionalidade sul-africana.

Os atentados tendo por alvo turistas não são novos no Cairo, em dezembro um ataque a um autocarro com cidadãos vietnamitas, também nas imediações das Pirâmides, provocou quatro vítimas mortais.

A instabilidade na região fez o número de turistas cair de mais de 14 milhões em 2010 para pouco mais de cinco milhões em 2016.