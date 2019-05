Derrocada do império de Jamie Oliver

Tamanho do texto

A cadeia de restaurantes de Jamie Oliver declarou a insolvência. A notícia foi confirmada pelo chef britânico que está em contacto com a KPMG, que ficará responsável pela gestão administrativa dos 25 restaurantes do grupo, no Reino Unido.

Segundo a Reuters, mais de mil postos de trabalho estão em risco.

Num comunicado, no Twitter, Jamie Oliver assegurou estar "profundamente triste com este desfecho".

A empresa registou perdas na ordem dos 20 milhões de libras, o equivalente a cerca de 23 milhões de euros, em 2018, após uma quebra de 11% nas vendas.

O chef britânico fundou a rede de restaurantes Jamie's Italian em 2008, onde se inclui uma unidade no Príncipe Real, em Lisboa. O restaurante em Portugal, segundo uma lista divulgada pelo jornal britânico The Guardian, não está incluído neste processo de insolvência.