Forbes nomeia Rihanna mulher mais rica do mundo da música

A cantora Rihanna foi apontada pela Revista Forbes como a artista feminina da música mais rica do mundo. Segundo estimativas, acumula uma fortuna de mais de 530 milhões de euros e ultrapassou nomes como Madonna, Céline Dion e Beyoncé.

Robyn Rihanna Fenty, conhecida por Rihanna, tem 31 anos e é natural de Barbados. Apesar de a conhecermos do mundo da música, a fortuna que carrega é fruto de várias áreas de negócio, desde a coleção de lingerie que a própria lançou, à empresa que mais lucro lhe dá, a Fenty beauty, linha de maquilhagem criada pela artista em 2017 que dá cartas e milhões e é agora parceira do maior grupo de moda de luxo do mundo, grupo que detém marcas como a Louis Vuitton e a Dior.

Rihanna atira assim para segundo lugar do top das mais ricas do mundo da música Madonna, com uma diferença de 20 milhões de euros, Celine Dion que tem uma fortuna avaliada em 400 milhões de euros, e Beyoncé em quarto lugar com 300 milhões de euros em património.