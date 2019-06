Queixa de violação contra Cristiano Ronaldo retirada

A queixa por violação apresentada por Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo foi retirada pela própria no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela Bloomberg, que acrescenta que a norte-americana desistiu do processo no mês passado.

Ainda assim, a notícia não significa que os problemas do futebolista português com a justiça norte-americana tenham chegado ao fim. De acordo com o Maisfutebol, Mayorga retirou o processo do Tribunal Estadual para apresentar uma queixa idêntica no Tribunal Federal.

