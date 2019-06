Bruxelas veta fusão da Thyssenkrupp com a Tata Steel

Tamanho do texto

A Comissão Europeia vetou a fusão entre a empresa alemã Thyssenkrupp e a indiana Tata Steel. Bruxelas justificou a decisão com o argumento de que a concentração entre as duas empresas reduziria a competitividade e aumentaria o preço do aço. "A nossa investigação mostra que a fusão conduziria a preços mais altos nos produtos de aço que são usados na indústria de embalamento e na indústria automóvel", explicou a Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager.

A investigação começou em outubro passado, com o objetivo de avaliar o impacto que uma fusão entre dois dos maiores produtores de aço do Espaço Económico Europeu poderia ter na concorrência do setor siderúrgico da União Europeia.

O grupo industrial alemão tinha recusado fazer mais concessões a Bruxelas para conseguir a aprovação do negócio.