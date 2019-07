"Velocidade Furiosa: Hobbs and Shaw" estreou em Londres

Tamanho do texto

"Velocidade Furiosa: Hobbs and Shaw" é o mais recente produto da saga "Fast and Furious".

Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, e Deckard Shaw, interpretado pelo ator Jason Statham, têm de formar uma aliança improvável para lutar contra um vilão cibergeneticamente melhorado.

O filme teve a estreia europeia em Londres. Quase todas as estrelas do filme marcaram presença. Mas, onde está Dwayne Johnson?

"Dwayne? Está no Havaí e nós estamos a fazer apresentações simultâneas. Obviamente, a nossa é a mais glamorosa porque estamos aqui em Londres. E quase 80% do elenco principal é britânico. Então, estamos muito orgulhosos do nosso trabalho," explicou o ator Jason Statham.

A atriz inglesa Vanessa Kirby interpreta uma agente da MI6 (que significa Inteligência Militar, Secção 6). Será que imaginou um papel tão físico?

"Nunca na minha vida. E quando se está cheia de dores e mesmo assim tem de se continuar e fazer o vigésimo take, porque ainda não está bom. E no dia seguinte há que levantar e fazer uma coisa completamente diferente. É um grande desafio," revelou a atriz Vanessa Kirby.

A veterana Helen Mirren interpreta o papel de mãe de Deckard.

"Que elenco incrível. São todos amorosos. Apesar do seu ar de durões e tudo o resto, são absolutamente amorosos. E são profissionais incríveis," reconheceu a atriz Helen Mirren.

No filme, Idris Elba improvisou: em vez de dizer "eu sou o James Bond negro" disse "Eu sou o super-homem negro"

"Aquela frase foi uma improvisação no meio de um discurso maníaco que estava a fazer. E isso marcou o filme. Acho engraçado que todos adorem. Mas não vai haver um Super-homem negro, a menos que seja apenas outro Super-homem," explicou o ator Idris Elba.

A maioria das filmagens foi feita no English Shepperton Studios e os efeitos especiais foram realizados pelas inglesas DNEG e Framestore.

"Velocidade Furiosa: Hobbs and Shaw" estreia no Brasil e em Portugal a 1 de Agosto