Irão considera que patrulha europeia do golfo é "provocação"

O Irão considera que o apelo britânico para uma missão naval no Golfo Pérsico é uma "provocação". O governo de Londres anunciou que vai passar a escoltar os navios comerciais que operam na região e quer que os parceiros europeus também se mobilizem nesse sentido. Uma resposta à apreensão de um petroleiro britânico. O Stena Impero está num porto iraniano há mais de uma semana. Foi o segundo petroleiro travado pela Guarda Revolucionária do Irão em Julho. É acusado de ter provocado um acidente com um pesqueiro e ter fugido do local.

Sem nomear casos concretos ou apontar o dedo em direção a Londres, o porta-voz do governo de Teerão deixa claro o aviso: "Eles querem trazer a frota de guerra europeia para o Golfo Pérsico. Pensamos que essas atitudes são provocações, dado o momento que vivemos. É uma mensagem hostil. Vai aumentar as tensões," garante Ali Rabiei.

A mensagem chegou a tempo da reunião de emergência em Viena para tentar salvar o Acordo Nuclear com o Irão, assinado em 2015. Representantes do Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia e Irão estiveram reunidos este domingo. O negociador iraniano declarou no final que "o ambiente foi construtivo", mas inconclusivo, porque há muitos assuntos para debater.