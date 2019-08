Uber apresenta prejuízos históricos

Tamanho do texto

A Uber registou prejuízos históricos. A empresa divulgou ter perdido 5 mil e 200 milhões de dólares, o equivalente a mais de 4 mil 640 milhões de euros, no segundo trimestre deste ano.

Resultados que coincidiram com a entrada em bolsa abaixo das expectativas. No mês de maio, a companhia estreou-se em Wall Street a cair perto de 7%.

A Uber até registou um aumento de 14% na receita, em comparação ao mesmo período no ano anterior, mas o crescimento revelou-se insuficiente para fazer face às despesas.

De acordo com a empresa, além dos custos da abertura de capital, outros fatores, como as despesas com remuneração e investimento em marketing, acabaram por pesar mais na balança e justificar os resultados negativos.