Patrick Reed vence primeira prova da FedExCup

Quatro anos após o primeiro triunfo na prova de abertura dos play offs da FedExCup, Patrick Reed volta às vitórias, ao ganhar a Northern Trust em Nova Jérsia.

Reed contabilizou um total de 268 pancadas, 16 abaixo do par do curcuito de Jersey City. À procura da vitória depois do triunfo no masters de 2018, ultrapassou por uma só pancada o mexicano Abraham Ancer que ficou na segunda posição.

O espanhol, Jon Rahm e o americano Harold Varner ocuparam ex-aequo a teceira posição com menos duas pancadas. Tiger Woods, que conta com 15 títulos no Grand Slam, acabou por abandonar a prova.