Grandes exibições em Abu Dhabi

Nos +78 kg, a portuguesa Rochele Nunes conquistou a medalha de ouro. Na final, derrotou Kamila Berlikash, do Cazaquistão, por ippon. Foi o primeiro ouro da judoca portuguesa.

No terceiro e último dia do Grand Slam de Abu Dhabi, os pesos pesados foram os protagonistas. Os melhores atletas da atualidade voltaram a subir ao tapete

Nos -90kg, o sérvio Nemanja Majdov aplicou um waza-ari no golden score e conquistou a medalha de ouro de forma impressionante. Foi o primeiro ouro do atleta nos últimos quatro anos.

"Em 2016, eu era júnior, foi a minha primeira competição nos -90 kg e ganhei uma medalha aqui . Foi a minha primeira medalha, no Grand Slam em Abu Dhabi. Por isso, estou muito feliz e sinto-me sempre muito bem . A organização é perfeita, tudo é perfeito", declarou o judoca depois da vitória.

Gergely Gulyás, Ministro do gabinete do Primeiro-Ministro da Hungria, entregou as medalhas.

Nos -78kg, Alice Bellandi chegou à final e garantiu a medalha de ouro para a Itália.

As medalhas foram entregues pelo Secretário-Geral do Conselho do Desporto de Abu Dhabi. Aref Alawani foi acompanhado por Tania Missoni, convidada da Federação internacional de Judo.

"Quando as pessoas falam comigo e me dizem “adoro o teu judo”, para mim é como uma medalha. E as crianças daqui são amorosas", afirmou.

Arman Adamian, o campeão do mundo, esteve imparável durante todo o dia . E na final dos -100kg não foi diferente . O judoca abriu o caminho para a vitória com determinação e perícia.

Recebeu a medalha de ouro pelo membro da Federação internacional de judo Haruki Uemura.

Nos +78 kg , a portuguesa Rochele Nunesconquistou a medalha de ouro. Na final, derrotou Kamila Berlikash do Cazaquistão, por ippon. Foi a primeira medalha de ouro da judoca.

Franco Capelletti , Presidente da Comissão de Kata da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas.

Outro campeão do mundo, Inal Tasoev, comprovou o talento em Abu Dhabi. Entusiasmou o público com exibições impressionantes e na final dos +100 Kg conquistou a medalha de ouro com um ippon.

As medalhas foram entregues por Cosmin Balcacean, convidado da Federação internacional de Judo.

O Grand Slam de Abu Dhabi abriu espaço para exibições de grande qualidade e permitiu ao público contactar de perto com as estrelas deste desporto.

Foi uma competição fantástica!